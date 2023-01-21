Сантьяго Москера - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Москера
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Москера
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|67' - 90'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|84' - 90'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|52' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|60' - 90'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|67' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|84' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|20.02.2023
|52' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|60' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.02.2023
|62' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|82' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|21.01.2023
|66' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)