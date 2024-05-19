Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барри Лауверс - статистика

Завершил карьеру
29 ноября 1999 (26)
#22 | Вратарь
187 см
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
19.05.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
7 : 2
12.05.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
1 : 4
05.05.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Спарта
1 : 0
28.04.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Экселсиор
4 : 0
12.04.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
3 : 2
07.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Волендам
0 : 0
04.04.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.03.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Волендам
0 : 4
17.03.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
1 : 1
10.03.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Волендам
2 : 5
01.03.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
0 : 4
25.02.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Витесс
1 : 1
18.02.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 5
11.02.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
4 : 2
04.02.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
14.01.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
16.12.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 1
07.12.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Волендам
0 : 5
02.12.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
26.11.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
1 : 4
12.11.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
05.11.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
02.11.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 1
29.10.2023
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
21.10.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Волендам
1 : 0
06.10.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
3 : 1
30.09.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
2 : 2
23.09.2023
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
0 : 2
03.09.2023
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
19.08.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Волендам
1 : 2
11.08.2023
Витесс
Был в запасе
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+