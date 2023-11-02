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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Волендам
Аякс - Волендам: обзор матча 02 ноября 2023
Аякс
02.11.2023, четверг, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
2 : 0
Завершен
Волендам
57'
С. Бергвейн
89'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Волендам
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
С. Бергейс
89'
85'
Желтая карточка
К. Твигт
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Хлинссон
85'
Замена
С. Фос
️️️️
К. Тэйлор
80'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
79'
79'
Замена
Z. Booth
️️️️
Р. Мюрен
79'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Б. Улд-Чих
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
А. Марта
65'
63'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
M. de Haan
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Б. Бробби
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
48
Bram van de Wiel
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
3-3-2-2
1
Рамай
6
Шутало
21
Хато
3
Гаеи
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
42
Марта
9
Бробби
3-2-2-3
1
Бакхаус
5
Бенамар
3
Флинт
4
Мирани
2
27
Кокс
6
Твигт
8
77
Улд-Чих
79
21
Мюрен
42
Марта
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
42
Марта
24
Тэйлор
55
Фос
55
Фос
24
Тэйлор
14
Хлинссон
22
Годтс
22
Годтс
14
Хлинссон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
21
Мюрен
23
23
21
Мюрен
77
Улд-Чих
36
Куоль
36
Куоль
77
Улд-Чих
8
25
Зеефуик
25
Зеефуик
8
Остались в запасе
Аякс
Волендам
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Аякс - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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