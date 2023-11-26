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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Волендам
АЗ Алкмаар - Волендам: обзор матча 26 ноября 2023
АЗ Алкмаар
26.11.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
3 : 0
Завершен
Волендам
5'
Р. ван Боммел
48'
В. Павлидис
58'
Б. Мартинс-Инди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Волендам
Замена
В. Гос
️️️️
Д. Меллер Вольфе
86'
80'
Замена
Р. Маулун
️️️️
Д. Мирани
Замена
Д. Касиус
️️️️
Ю. Сугавара
69'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
Э. Поку
69'
Замена
А. Пенетра
️️️️
Б. Мартинс-Инди
69'
67'
Замена
Б. Плат
️️️️
О. Буур
67'
Замена
Z. Booth
️️️️
Г. Куоль
ГОЛ! 3:0!
Б. Мартинс-Инди
58'
58'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. Меллер Вольфе
48'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
С. Мейнанс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Боммел
Пас отдал
С. Мейнанс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
42
Джейден Аддаи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
48
Bram van de Wiel
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
3-4-1-2
13
Райан
3
Вольфе
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
23
Базур
8
Класи
26
Дантас
21
Мейнанс
7
ван Боммел
17
Поку
14
Павлидис
3-2-2-1-2
1
Бакхаус
5
Бенамар
3
Флинт
4
Мирани
2
Буур
27
Кокс
8
6
Твигт
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
4
Мартинс-Инди
5
Пенетра
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
3
Вольфе
3
Гос
3
Гос
3
Вольфе
28
Сугавара
30
Касиус
30
Касиус
28
Сугавара
21
Мейнанс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Мейнанс
17
Поку
42
Аддаи
42
Аддаи
17
Поку
2
Буур
4
Плат
4
Плат
2
Буур
4
Мирани
10
Маулун
10
Маулун
4
Мирани
36
Куоль
23
23
36
Куоль
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Волендам
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча АЗ Алкмаар - Волендам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
АФАС Штадион
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