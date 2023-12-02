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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Зволле
Волендам - Зволле: обзор матча 02 декабря 2023
Волендам
02.12.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
0 : 5
Завершен
Зволле
59'
О. Веланас
62'
Ф. Дрейф
67'
Ф. Дрейф
82'
Л. Ти
87'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Зволле
Желтая карточка
Л. Зеефуик
88'
87'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Н. Серрано
85'
Замена
Н. Серрано
️️️️
А. Гарсия МакНалти
85'
Замена
А. Эль-Аззузи
️️️️
Р. Томас
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
M. de Haan
83'
82'
ГОЛ! 0:4!
Л. Ти
Пас отдал
E. Reijnders
77'
Замена
E. Reijnders
️️️️
О. Веланас
Замена
Х. Мбуямба
️️️️
О. Буур
75'
Желтая карточка
К. Твигт
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Дрейф
Пас отдал
А. Гарсия МакНалти
62'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Дрейф
Пас отдал
О. Веланас
59'
ГОЛ! 0:1!
О. Веланас
Пас отдал
Ю. Намли
58'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
З. Бурместер
Замена
Р. Маулун
️️️️
Z. Booth
57'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Д. Мирани
57'
Замена
Б. Плат
️️️️
Б. Бенамар
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
48
Bram van de Wiel
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
3-2-3-2
1
Бакхаус
5
Бенамар
3
Флинт
4
Мирани
27
Кокс
2
Буур
8
23
6
Твигт
77
Улд-Чих
21
Мюрен
3-4-1-2
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
34
ван ден Берг
7
Намли
30
Томас
18
Веланас
9
Ти
2
5
Бенамар
4
Плат
4
Плат
5
Бенамар
2
Буур
4
Мбуямба
4
Мбуямба
2
Буур
23
10
Маулун
10
Маулун
23
4
Мирани
36
Куоль
36
Куоль
4
Мирани
8
25
Зеефуик
25
Зеефуик
8
30
Томас
34
Эль-Аззузи
34
Эль-Аззузи
30
Томас
3
Гарсия МакНалти
22
Серрано
22
Серрано
3
Гарсия МакНалти
18
Веланас
23
23
18
Веланас
10
Бурместер
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Бурместер
Остались в запасе
Волендам
Зволле
22
Барри Лауверс
ВР
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Волендам - Зволле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Kras Stadion, Volendam
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