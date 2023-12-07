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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Волендам
Фейеноорд - Волендам: обзор матча 07 декабря 2023
Фейеноорд
07.12.2023, четверг, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
3 : 1
Завершен
Волендам
13'
К. Тимбер
90+3'
С. Хименес
90+5'
И. Пайшао
31'
Л. Зеефуик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Волендам
ГОЛ! 3:1!
И. Пайшао
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Хименес
Пас отдал
Я. Дилросун
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Бакхаус
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Л. Гертрейда
81'
Желтая карточка
И. Пайшао
76'
Замена
А. Уэда
️️️️
Л. Иванушец
58'
Замена
И. Пайшао
️️️️
А. Миламбо
58'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
М. Лопес
57'
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зеефуик
17'
Замена
Z. Booth
️️️️
Б. Бенамар
ГОЛ! 1:0!
К. Тимбер
Пас отдал
Л. Гертрейда
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Хавьер Мбуямба
(К)
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
44
Luc van Koeverden
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
23
Zach Booth
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
15
Лопес
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
27
Виффер
17
Миламбо
17
Иванушец
11
Минте
29
Хименес
3-2-2-2
1
Бакхаус
5
Бенамар
4
Мирани
2
Буур
3
Флинт
4
Плат
6
Твигт
8
77
Улд-Чих
25
Зеефуик
15
Лопес
6
Зерруки
6
Зерруки
15
Лопес
17
Миламбо
14
Пайшао
14
Пайшао
17
Миламбо
2
Гертрейда
24
Дилросун
24
Дилросун
2
Гертрейда
17
Иванушец
18
Уэда
18
Уэда
17
Иванушец
5
Бенамар
23
23
5
Бенамар
Остались в запасе
Фейеноорд
Волендам
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Дживай Захиэль
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
44
Luc van Koeverden
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Дживай Захиэль
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
44
Luc van Koeverden
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Фейеноорд - Волендам
1
1
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
84
16
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
2
4
Офсайды
2
0
Количество передач
347
63
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
46
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.45
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Де Кейп
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