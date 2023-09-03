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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Твенте
Волендам - Твенте: обзор матча 03 сентября 2023
Волендам
03.09.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 2
Завершен
Твенте
36'
С. Стейн
80'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Твенте
82'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
М. Влап
82'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Ю. Регер
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Н. Унювар
69'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
69'
Замена
М. ван Берген
️️️️
С. Стейн
46'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Киоло
41'
Желтая карточка
М. Киоло
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
М. Влап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
30
Flip Klomp
ЦП
33
Ezechiel Fiemawhle
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
10
Younes Taha
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
4-2-1-3
1
Бакхаус
2
4
Мирани
4
Плат
5
Бенамар
6
Твигт
8
36
Куоль
25
Зеефуик
77
Улд-Чих
16
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
38
Брюнс
3
Преппер
23
Садилек
6
Киоло
44
Регер
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
Угальде
14
Влап
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Влап
6
Киоло
37
Унювар
37
Унювар
6
Киоло
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
14
Стейн
7
ван Берген
7
ван Берген
14
Стейн
44
Регер
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
44
Регер
Остались в запасе
Волендам
Твенте
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
33
Ezechiel Fiemawhle
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
33
Ezechiel Fiemawhle
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Волендам - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
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