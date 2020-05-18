Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бенни - статистика

Завершил карьеру
27 марта 2000 (26)
#7 | Нападающий
178 см
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
29
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
67' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
46' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
81' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
58' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 66'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
1 : 0
29.03.2024
Шавиш
1' - 81'
64'
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
17.03.2024
Витория Гимараеш
1' - 73'
23'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
1 : 1
24.02.2024
Шавиш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
46' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 0
10.02.2024
Шавиш
68' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
46' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
1 : 1
31.01.2024
Шавиш
59' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
80' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
62' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
1' - 67'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
62' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
75' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
67' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
4 : 2
07.10.2023
Жил Висенте
46' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 2
01.10.2023
Шавиш
70' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Шавиш
2 : 2
24.09.2023
Эштрела
58' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
64' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Шавиш
1 : 2
03.09.2023
Морейренcе
1' - 46'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
5 : 0
26.08.2023
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 2 тур
Шавиш
2 : 4
19.08.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Риу Аве
2 : 0
13.08.2023
Шавиш
1' - 46'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+