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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Шавиш
Брага - Шавиш: обзор матча 31 января 2024
Брага
31.01.2024, среда, 23:45
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 1
Завершен
Шавиш
52'
Р. Саласар
64'
С. Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Шавиш
Желтая карточка
А. Руис
90'
+11
90'
+10
Вторая желтая
С. Витория
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Коррейя
Замена
В. Гомес
️️️️
Д. Мендес
86'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
П. Оливейра
86'
80'
Замена
Т. Пете
️️️️
J. Pius
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Пицци
78'
74'
Замена
П. Виктор
️️️️
Э. Эрнандес
74'
Замена
Л. Санка
️️️️
Р. Рибейру
70'
Желтая карточка
С. Витория
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Витория
Пас отдал
К. Нвакали
59'
Замена
Бенни
️️️️
Р. Гуццо
58'
Замена
Б. Ланга
️️️️
С. Круз
ГОЛ! 1:0!
Р. Саласар
Пас отдал
А. Руис
52'
33'
Желтая карточка
Р. Гуццо
27'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
21
Гима
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
62
Nuno Matos
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
55
Чиссумба
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Пауло Виктор
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
12
Тибанг Пете
ЦП
7
Бенни
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
99
Жо
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
26
Борха
15
Оливейра
4
Саатджи
2
Мендес
73
Мусрати
25
Джало
17
Саласар
21
Орта
9
Руис
21
Пицци
4-4-2
1
Соуза
77
Коррейя
13
19
Витория
57
Круз
20
Рибейру
22
Нвакали
21
Гима
14
Гуццо
40
23
Эрнандес
2
Мендес
2
Гомес
2
Гомес
2
Мендес
15
Оливейра
27
Ндур
27
Ндур
15
Оливейра
21
Пицци
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Пицци
57
Круз
5
Ланга
5
Ланга
57
Круз
40
12
Пете
12
Пете
40
23
Эрнандес
17
Виктор
17
Виктор
23
Эрнандес
14
Гуццо
7
Бенни
7
Бенни
14
Гуццо
20
Рибейру
11
Санка
11
Санка
20
Рибейру
Остались в запасе
Брага
Шавиш
21
Лукаш Хорничек
ВР
62
Nuno Matos
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
55
Чиссумба
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
31
Родриго Моура
ВР
27
Карраша
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
99
Жо
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
62
Nuno Matos
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
55
Чиссумба
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
27
Карраша
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
99
Жо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Брага - Шавиш
1
1
4
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
676
305
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.55
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Гонсалвеш
Стадион:
Брага Мунисипаль
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