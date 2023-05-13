Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эуллер - статистика

Завершил карьеру
4 января 1995 (31), Сан-Паулу
#16 | Защитник
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
20
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
81' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Фамаликан
1 : 2
08.05.2023
Шавиш
1' - 46'
38'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
1 : 0
29.04.2023
Каза Пиа
1' - 59'
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
0 : 0
10.04.2023
Шавиш
1' - 64'
64'
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
02.04.2023
Брага
1' - 69'
45'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 2
18.03.2023
Шавиш
1' - 67'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
2 : 0
11.03.2023
Портимоненси
1' - 79'
Португалия. Примейра, 23 тур
Шавиш
1 : 3
04.03.2023
Порту
1' - 67'
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 0
26.02.2023
Шавиш
1' - 61'
Португалия. Примейра, 21 тур
Шавиш
2 : 3
20.02.2023
Спортинг
1' - 80'
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 0
10.02.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Шавиш
2 : 1
05.02.2023
Маритиму
1' - 72'
2'
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
30.01.2023
Шавиш
1' - 67'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 1
23.01.2023
Шавиш
57' - 90'
70'
Португалия. Примейра, 16 тур
Шавиш
1 : 1
15.01.2023
Арука
83' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
0 : 2
30.12.2022
Фамаликан
1' - 56'
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 2
13.11.2022
Шавиш
66' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
0 : 0
07.11.2022
Санта-Клара
61' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
5 : 0
29.10.2022
Шавиш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
0 : 2
27.08.2022
Шавиш
Был в запасе
82'
Португалия. Примейра, 3 тур
Шавиш
1 : 1
20.08.2022
Визела
Был в запасе
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
5
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
5
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+