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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Спортинг
Шавиш - Спортинг: обзор матча 20 февраля 2023
Шавиш
20.02.2023, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
34'
Ж. Тейшейра
90+6'
Э. Эрнандес
8'
П. Гонсалвеш (П)
61'
П. Гонсалвеш
70'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Спортинг
ГОЛ! 2:3!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Бенни
90'
+6
Желтая карточка
Х. Силла
90'
+1
86'
Желтая карточка
Э. Бельерин
85'
Пенальти не реализован!
Ю. Шермити
80'
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
80'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Паулинью
Замена
Жо
️️️️
Ж. Тейшейра
80'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Эуллер
80'
Замена
Бенни
️️️️
Жуниньо
80'
71'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
У. Дьоманде
71'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Эдвардс
70'
ГОЛ! 1:3!
Н. Сантуш
Пас отдал
Паулинью
68'
Желтая карточка
М. Угарте
61'
ГОЛ! 1:2!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Г. Инасиу
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Ж. Мендеш
60'
Замена
Гима
️️️️
И. Абасс
60'
60'
Замена
Х. Морита
️️️️
Тринкау
Желтая карточка
С. Круз
51'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Тейшейра
Пас отдал
С. Круз
34'
20'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
16
Эуллер
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
21
Гима
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
3-2-3-2
31
Моура
16
Эуллер
26
Понк
19
Витория
57
Круз
5
Силла
18
Тейшейра
10
Мендеш
8
Педру
7
Абасс
23
Жуниньо
4-1-1-1-3
1
Адан
2
Бельерин
4
Коатес
2
Дьоманде
25
Инасиу
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
11
Сантуш
7
Тринкау
7
Абасс
21
Гима
21
Гима
7
Абасс
16
Эуллер
11
Сингх
11
Сингх
16
Эуллер
23
Жуниньо
7
Бенни
7
Бенни
23
Жуниньо
18
Тейшейра
99
Жо
99
Жо
18
Тейшейра
10
Мендеш
23
Эрнандес
23
Эрнандес
10
Мендеш
2
Дьоманде
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
7
Тринкау
5
Морита
5
Морита
7
Тринкау
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Гомес
10
Эдвардс
26
Паулинью
9
Шермити
9
Шермити
26
Паулинью
Остались в запасе
Шавиш
Спортинг
30
Гонсалу Пинту
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Шавиш - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
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