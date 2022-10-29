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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Шавиш
Бенфика - Шавиш: обзор матча 29 октября 2022
Бенфика
29.10.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 11 тур
5 : 0
Завершен
Шавиш
2'
Д. Нерес
10'
А. Гримальдо
37'
Г. Рамуш
81'
П. Муса
90+3'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Шавиш
ГОЛ! 5:0!
Рафа
90'
+3
Замена
Шикинью
️️️️
Ф. Эушнес
89'
ГОЛ! 4:0!
П. Муса
Пас отдал
Э. Фернандес
81'
77'
Замена
Бенни
️️️️
Ж. Мендеш
76'
Замена
E. Borges
️️️️
Гима
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
72'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нерес
72'
Замена
Флорентину
️️️️
Ж. Мариу
63'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
63'
63'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Х. Арриба
46'
Замена
Эуллер
️️️️
И. Абасс
46'
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Эрнандес
44'
Желтая карточка
И. Абасс
41'
Желтая карточка
Гима
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
37'
Желтая карточка
Н. Отаменди
31'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Гримальдо
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Ф. Эушнес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
24
Eduardo Borges
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Бенни
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
99
Жо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
18
Бах
17
Фернандес
14
Эушнес
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-3-1-2
28
Витор
20
Монте
4
Кейрош
77
Коррейя
19
Витория
21
Гима
18
Тейшейра
19
Арриба
7
Абасс
10
Мендеш
23
Эрнандес
18
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
18
Бах
23
Мариу
12
Флорентину
12
Флорентину
23
Мариу
14
Эушнес
22
Шикинью
22
Шикинью
14
Эушнес
7
Нерес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
21
Гима
24
24
21
Гима
10
Мендеш
7
Бенни
7
Бенни
10
Мендеш
19
Арриба
11
Сингх
11
Сингх
19
Арриба
7
Абасс
16
Эуллер
16
Эуллер
7
Абасс
23
Эрнандес
23
Жуниньо
23
Жуниньо
23
Эрнандес
Остались в запасе
Бенфика
Шавиш
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
31
Родриго Моура
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
99
Жо
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
99
Жо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бенфика - Шавиш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
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