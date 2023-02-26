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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Шавиш
Риу Аве - Шавиш: обзор матча 26 февраля 2023
Риу Аве
26.02.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 0
Завершен
Шавиш
53'
F. Ronaldo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Шавиш
Желтая карточка
U.
87'
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Боатенг
85'
Замена
П. Вильям
️️️️
Жозуэ
85'
83'
Замена
Жо
️️️️
Ж. Мендеш
83'
Замена
Бенни
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
Ж. Грака
79'
74'
Замена
Гима
️️️️
Х. Силла
74'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Ж. Педру
Замена
А. Удрхири
️️️️
А. Самарис
74'
Замена
Савио
️️️️
F. Ronaldo
74'
Замена
U.
️️️️
А. Перейра
69'
61'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Эуллер
Желтая карточка
Р. Панталон
58'
ГОЛ! 1:0!
F. Ronaldo
Пас отдал
А. Перейра
53'
44'
Желтая карточка
К. Понк
Желтая карточка
Жозуэ
43'
34'
Желтая карточка
Х. Силла
34'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
Желтая карточка
А. Перейра
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
21
Жоау Грака
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Гуга
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
8
Жоау Педру
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
21
Гима
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
4-2-1-3
91
Джонатан
33
Сантос
42
Панталон
23
Жозуэ
20
Коштинья
21
Грака
22
Самарис
6
Гуга
95
Перейра
11
9
Боатенг
3-2-3-2
31
Моура
5
Ланга
26
Понк
19
Витория
5
Силла
16
Эуллер
8
Педру
18
Тейшейра
10
Мендеш
23
Жуниньо
7
Абасс
11
16
Савио
16
Савио
11
23
Жозуэ
3
Вильям
3
Вильям
23
Жозуэ
22
Самарис
6
Удрхири
6
Удрхири
22
Самарис
95
Перейра
17
17
95
Перейра
9
Боатенг
27
Эрнани
27
Эрнани
9
Боатенг
5
Силла
21
Гима
21
Гима
5
Силла
8
Педру
11
Сингх
11
Сингх
8
Педру
23
Жуниньо
7
Бенни
7
Бенни
23
Жуниньо
10
Мендеш
99
Жо
99
Жо
10
Мендеш
16
Эуллер
23
Эрнандес
23
Эрнандес
16
Эуллер
Остались в запасе
Риу Аве
Шавиш
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
Остались в запасе
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Риу Аве - Шавиш
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
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