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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Шавиш
Витория Гимараеш - Шавиш: обзор матча 30 января 2023
Витория Гимараеш
30.01.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 1
Завершен
Шавиш
18'
Т. Силва (П)
90+7'
А. Сафира
90+5'
И. Абасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Шавиш
ГОЛ! 2:1!
А. Сафира
Пас отдал
M. Maga
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
И. Абасс
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
90'
+4
86'
Замена
Жо
️️️️
Ж. Тейшейра
86'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Х. Силла
Желтая карточка
Ж. Силва
79'
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Силва
79'
73'
Желтая карточка
Гима
Замена
М. Джонстон
️️️️
А. Силва
72'
67'
Замена
Бенни
️️️️
Эуллер
Желтая карточка
Т. Силва
60'
57'
Желтая карточка
Б. Ланга
36'
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Сингх
30'
Желтая карточка
К. Понк
Желтая карточка
И. Бамба
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Силва
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
80
Дани Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
10
Жоау Мендеш
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
8
Жоау Педру
ЦП
21
Гима
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
4-1-2-3
14
Варела
25
Фрейташ
2
17
Вильянуэва
13
Амару
22
Бамба
80
Силва
70
Силва
33
Силва
17
Силва
20
Силва
3-2-2-2
28
Витор
5
Ланга
26
Понк
20
Монте
5
Силла
16
Эуллер
10
Мендеш
18
Тейшейра
23
Жуниньо
11
Сингх
33
Силва
10
Джонстон
10
Джонстон
33
Силва
20
Силва
10
Луж
10
Луж
20
Силва
17
Силва
9
Сафира
9
Сафира
17
Силва
5
Силла
8
Педру
8
Педру
5
Силла
11
Сингх
7
Абасс
7
Абасс
11
Сингх
16
Эуллер
7
Бенни
7
Бенни
16
Эуллер
18
Тейшейра
99
Жо
99
Жо
18
Тейшейра
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Шавиш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
21
Гима
ЦП
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
21
Гима
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Шавиш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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