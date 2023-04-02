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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Брага
Шавиш - Брага: обзор матча 02 апреля 2023
Шавиш
02.04.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 2
Завершен
Брага
42'
Жуниньо
16'
Ю. Медейрос
59'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Брага
90'
Желтая карточка
А. Каштру
Желтая карточка
Л. Сингх
90'
88'
Замена
П. Оливейра
️️️️
К. Борха
88'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
Замена
Жо
️️️️
Жуниньо
84'
Желтая карточка
И. Абасс
80'
79'
Желтая карточка
А. Руис
Замена
С. Круз
️️️️
Б. Ланга
79'
79'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Медейрос
Замена
И. Абасс
️️️️
Эуллер
69'
Замена
Л. Сингх
️️️️
С. Сарр
68'
68'
Замена
А. Джало
️️️️
Брума
68'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
62'
Желтая карточка
К. Борха
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Руис
Желтая карточка
С. Сарр
55'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Бенни
46'
Желтая карточка
Эуллер
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Мендеш
45'
ГОЛ! 1:1!
Жуниньо
42'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Медейрос
Пас отдал
А. Орта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
7
Бенни
ПВ
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Лютер Сингх
ЛВ
99
Жо
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
3-3-2-2
28
Витор
20
Монте
19
Витория
26
Понк
16
Эуллер
6
Сарр
5
Ланга
18
Тейшейра
10
Мендеш
23
Жуниньо
7
Бенни
4-2-2-2
1
Матеус
2
Гомес
3
Тормена
4
Ниакате
26
Борха
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
77
Брума
45
Медейрос
9
Руис
5
Ланга
57
Круз
57
Круз
5
Ланга
7
Бенни
77
Коррейя
77
Коррейя
7
Бенни
16
Эуллер
7
Абасс
7
Абасс
16
Эуллер
6
Сарр
11
Сингх
11
Сингх
6
Сарр
23
Жуниньо
99
Жо
99
Жо
23
Жуниньо
26
Борха
15
Оливейра
15
Оливейра
26
Борха
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
45
Медейрос
21
Пицци
21
Пицци
45
Медейрос
77
Брума
25
Джало
25
Джало
77
Брума
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
Остались в запасе
Шавиш
Брага
31
Родриго Моура
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
12
Тиагу Са
ВР
2
Джо Мендес
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
2
Джо Мендес
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Шавиш - Брага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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