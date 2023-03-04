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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Порту
Шавиш - Порту: обзор матча 04 марта 2023
Шавиш
04.03.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 3
Завершен
Порту
53'
С. Витория (П)
15'
Д. Намасо
43'
Отавио
90+6'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Порту
Желтая карточка
Л. Сингх
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
З. Сануси
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Т. Мартинес
Пас отдал
М. Тареми
Желтая карточка
Гима
90'
+5
90'
+1
Замена
В. Манафа
️️️️
Р. Консейсау
Вторая желтая
Ж. Мендеш
87'
Замена
С. Круз
️️️️
Б. Ланга
86'
Желтая карточка
Ж. Мендеш
85'
84'
Желтая карточка
М. Груйич
Желтая карточка
К. Понк
83'
83'
Замена
М. Тареми
️️️️
А. Франку
83'
Замена
Б. Фолья
️️️️
Д. Намасо
Замена
Л. Сингх
️️️️
Ж. Педру
78'
Вторая желтая
Жо
71'
Замена
И. Абасс
️️️️
Эуллер
67'
Замена
Бенни
️️️️
Жуниньо
67'
Желтая карточка
Жо
57'
Желтая карточка
Б. Ланга
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Витория
53'
49'
Желтая карточка
Д. Намасо
43'
ГОЛ! 0:2!
Отавио
Пас отдал
С. Эустакиу
Желтая карточка
Ж. Педру
28'
27'
Желтая карточка
И. Маркано
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Намасо
Пас отдал
Отавио
8'
Желтая карточка
С. Эустакиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
21
Гима
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
99
Жо
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
47
Гилерме
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Исса Абасс
ЛВ
7
Бенни
ПВ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Моура
26
Понк
20
Монте
19
Витория
16
Эуллер
5
Ланга
10
Мендеш
21
Гима
8
Педру
23
Жуниньо
99
Жо
4-2-2-2
99
Кошта
27
Консейсау
3
Пепе
5
Маркано
12
Сануси
8
Груйич
46
Эустакиу
25
Отавио
10
Франку
3
Намасо
11
Мартинес
5
Ланга
57
Круз
57
Круз
5
Ланга
8
Педру
11
Сингх
11
Сингх
8
Педру
16
Эуллер
7
Абасс
7
Абасс
16
Эуллер
23
Жуниньо
7
Бенни
7
Бенни
23
Жуниньо
27
Консейсау
13
Манафа
13
Манафа
27
Консейсау
3
Намасо
23
Фолья
23
Фолья
3
Намасо
10
Франку
9
Тареми
9
Тареми
10
Франку
Остались в запасе
Шавиш
Порту
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
47
Гилерме
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
47
Гилерме
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Шавиш - Порту
7
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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