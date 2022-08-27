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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Шавиш
Спортинг - Шавиш: обзор матча 27 августа 2022
Спортинг
27.08.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 2
Завершен
Шавиш
60'
С. Витория
65'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Шавиш
Желтая карточка
С. Коатес
90'
+4
82'
Желтая карточка
Эуллер
79'
Замена
Ж. Кейрош
️️️️
К. Ленини
Желтая карточка
Х. Морита
73'
68'
Желтая карточка
К. Ленини
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
Жуниньо
60'
ГОЛ! 0:1!
С. Витория
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Угарте
60'
46'
Замена
Н. Обиора
️️️️
Ж. Мендеш
46'
Замена
Жуниньо
️️️️
Бенни
Замена
М. Рейс
️️️️
Л. Нету
46'
Желтая карточка
М. Угарте
45'
+3
Желтая карточка
М. Эдвардс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
11
Жоау Батчи
ЦП
6
Кевин Ленини
ЦП
21
Гима
ЦП
7
Бенни
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Матеуш Фернандеш
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Шавиш
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
99
Жо
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
10
Рочинья
11
Сантуш
4-4-2
28
Витор
20
Монте
19
Витория
5
Ланга
77
Коррейя
6
Ленини
21
Гима
7
Бенни
11
Батчи
10
Мендеш
23
Эрнандес
13
Нету
2
Рейс
2
Рейс
13
Нету
5
Угарте
5
Морита
5
Морита
5
Угарте
6
Ленини
4
Кейрош
4
Кейрош
6
Ленини
10
Мендеш
40
Обиора
40
Обиора
10
Мендеш
7
Бенни
23
Жуниньо
23
Жуниньо
7
Бенни
Остались в запасе
Спортинг
Шавиш
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
19
Хонни Арриба
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
99
Жо
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
19
Хонни Арриба
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
99
Жо
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Спортинг - Шавиш
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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