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    Джексон Лонгридж - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Джексон
    Фамилия Лонгридж
    Команда Ливингстон
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Абердин 1:0 Ливингстон Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливингстон 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Абердин (Абердин) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    18.02.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:3 Рейнджерс (Глазго)
    04.02.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 3:1 Килмарнок (Килмарнок)
    01.02.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 3:0 Ливингстон (Ливингстон)
    29.01.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:0 Хартс (Эдинбург)
    14.01.2023 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 2:4 Ливингстон (Ливингстон)
    07.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    02.01.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28.12.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.12.2022 28' -90' Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    46'
    21.12.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    12.11.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 1:1 Ливингстон (Ливингстон)
    08.11.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 2:1 Абердин (Абердин)
    04.11.2022 1' -56' Килмарнок (Килмарнок) 2:3 Ливингстон (Ливингстон)
    30.10.2022 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 0:3 Селтик (Глазго)
    56'
    22.10.2022 45' -90' Рейнджерс (Глазго) 1:1 Ливингстон (Ливингстон)
    15.10.2022 46' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    08.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:1 Росс Каунти (Дингволл)
    01.10.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    17.09.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    03.09.2022 83' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    27.08.2022 67' -90' Абердин (Абердин) 5:0 Ливингстон (Ливингстон)
    20.08.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    13.08.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 2:1 Хиберниан (Эдинбург)
    07.08.2022 85' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:1 Ливингстон (Ливингстон)
    30.07.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
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