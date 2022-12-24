Джексон Лонгридж - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джексон
|Фамилия
|Лонгридж
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джексон
|Фамилия
|Лонгридж
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Абердин
|1:0
|Ливингстон
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливингстон
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|3:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|3:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:0
|Хартс (Эдинбург)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:4
|Ливингстон (Ливингстон)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|28' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|46'
|21.12.2022
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Абердин (Абердин)
|04.11.2022
|1' -56'
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:3
|Ливингстон (Ливингстон)
|30.10.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:3
|Селтик (Глазго)
|56'
|22.10.2022
|45' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.10.2022
|46' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|03.09.2022
|83' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|27.08.2022
|67' -90'
|Абердин (Абердин)
|5:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|07.08.2022
|85' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)