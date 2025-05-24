Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мануэль Осифо - статистика

Завершил карьеру
31 июля 2003 (23)
#25 | Защитник
182 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
21
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
2 : 1
24.05.2025
Оуд-Хеверли
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Дендер
5 : 0
11.05.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
87'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
03.05.2025
Мехелен
1' - 57'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.04.2025
Стандард
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 1
22.04.2025
Оуд-Хеверли
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
4 : 4
19.04.2025
Дендер
1' - 85'
79'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Мехелен
1 : 1
13.04.2025
Оуд-Хеверли
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
2 : 2
05.04.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
28.03.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
16.03.2025
Сент-Труйден
1' - 68'
9'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Кортрейк
2 : 0
08.03.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
02.03.2025
Вестерло
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
2 : 2
22.02.2025
Оуд-Хеверли
1' - 87'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
15.02.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
1 : 0
08.02.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.01.2025
Мехелен
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
26.01.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Юнион СЖ
1 : 0
19.01.2025
Оуд-Хеверли
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
2 : 0
11.01.2025
Оуд-Хеверли
79' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
27.12.2024
Беерсхот
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
22.12.2024
Оуд-Хеверли
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
14.12.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Стандард
1 : 1
07.12.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
24.11.2024
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
1 : 1
09.11.2024
Оуд-Хеверли
1' - 81'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
02.11.2024
Брюгге
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
20.10.2024
Антверпен
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
5 : 0
05.10.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
3 : 0
29.09.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
22.09.2024
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 1
15.09.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
31.08.2024
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
1 : 1
10.08.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
3 : 1
03.08.2024
Генк
76' - 90'
85'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Беерсхот
0 : 0
27.07.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+