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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Оуд-Хеверли
Дендер - Оуд-Хеверли: обзор матча 09 ноября 2024
Дендер
09.11.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
43'
N. Rodes
22'
Ю. Мазиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Д. Грнчар
90'
+3
Желтая карточка
Б. Нсимба
90'
Желтая карточка
Р. Квет
88'
81'
Замена
M. Biron
️️️️
М. Осифо
Желтая карточка
М. Берте
80'
Замена
D. Acquah
️️️️
Р. Оратмангоен
77'
72'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Ю. Мазиз
65'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
В. Баликвиша
Замена
Р. Квет
️️️️
J. Oudenhove
64'
Замена
Ф. Ферраро
️️️️
Б. Гонсалвес
64'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
Д. Силла
46'
Замена
М. Берте
️️️️
О. Шедлер
46'
46'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
С. Митрович
Желтая карточка
Б. Гонсалвес
45'
ГОЛ! 1:1!
N. Rodes
Пас отдал
О. Шедлер
43'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мазиз
Пас отдал
С. Митрович
18'
Желтая карточка
Б. Верстате
Желтая карточка
J. Oudenhove
15'
9'
Желтая карточка
Х. Куруджай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
18
Nathan Rodes
ЦП
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Takuma Ominami
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
4
Биргер Верстате
(К)
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
23
Desmond Acquah
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
90
Мохамед Берте
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-2-2-2-1
13
21
7
Гонсалвес
23
Пупе
22
20
Силла
18
8
77
Нсимба
11
Оратмангоен
21
Шедлер
3-4-2-1
1
Лейсен
25
Осифо
4
Куруджай
25
4
Верстате
6
Банзузи
21
Баликвиша
88
Мазиз
7
Митрович
33
Акимото
19
Иквуэмеси
8
16
Квет
16
Квет
8
11
Оратмангоен
23
23
11
Оратмангоен
20
Силла
20
Грнчар
20
Грнчар
20
Силла
21
Шедлер
90
Берте
90
Берте
21
Шедлер
7
Гонсалвес
88
Ферраро
88
Ферраро
7
Гонсалвес
88
Мазиз
77
Вльетинк
77
Вльетинк
88
Мазиз
21
Баликвиша
11
Н'Дри
11
Н'Дри
21
Баликвиша
25
Осифо
7
7
25
Осифо
7
Митрович
8
Схрайверс
8
Схрайверс
7
Митрович
Остались в запасе
Дендер
Оуд-Хеверли
30
Гийом Дитш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Али Акман
ЦФ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Дендер - Оуд-Хеверли
6
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
8
Офсайды
1
3
Количество передач
321
443
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.2
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Ван Ройстадион
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