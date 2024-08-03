Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Генк
Оуд-Хеверли - Генк: обзор матча 03 августа 2024
Оуд-Хеверли
03.08.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Генк
22'
Ю. Мазиз
36'
Т. Вльетинк
85'
Й. Дагур Торстейнссон
62'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Генк
ГОЛ! 3:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
М. Осифо
85'
83'
Замена
Х. О
️️️️
Ж. Кайембе
Замена
М. Осифо
️️️️
Х. Мендиль
76'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Б. Верстате
75'
Желтая карточка
Э. Банзузи
70'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
М. Мертенс
68'
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Й. Сор
Замена
Э. Банзузи
️️️️
Ю. Мазиз
59'
46'
Замена
Й. Сор
️️️️
К. Карецас
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
I. Sory Bangoura
45'
+2
Желтая карточка
А. Фадера
ГОЛ! 2:0!
Т. Вльетинк
Пас отдал
Э. Плетинкс
36'
35'
Желтая карточка
I. Sory Bangoura
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мазиз
Пас отдал
М. Мертенс
22'
Желтая карточка
Т. Акимото
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
(К)
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
19
Константинос Карецас
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
63
Christ Souanga
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-2-3-1
1
Лейсен
37
Мендиль
3
Шингтьен
28
Плетинкс
77
Вльетинк
88
Мазиз
4
Верстате
33
Акимото
33
Мертенс
11
Н'Дри
8
Схрайверс
2-1-4-2-1
39
Пендерс
15
Садик
18
Кайембе
6
Сметс
21
22
Бонсу Баа
17
Грошовски
19
Карецас
14
Стекерс
39
Фадера
99
Арокодаре
37
Мендиль
25
Осифо
25
Осифо
37
Мендиль
4
Верстате
21
Баликвиша
21
Баликвиша
4
Верстате
88
Мазиз
6
Банзузи
6
Банзузи
88
Мазиз
33
Мертенс
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
33
Мертенс
19
Карецас
11
Сор
11
Сор
19
Карецас
18
Кайембе
9
О
9
О
18
Кайембе
21
9
Зекири
9
Зекири
21
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Генк
61
Овен Йохманс
ВР
63
Christ Souanga
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
63
Christ Souanga
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Оуд-Хеверли - Генк
2
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
277
482
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.05
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
Все
Оуд-Хеверли
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+