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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Оуд-Хеверли
Мехелен - Оуд-Хеверли: обзор матча 05 октября 2024
Мехелен
05.10.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
14'
Ч. Иквуэмеси (АГ)
17'
Р. Скофс
58'
Л. Лаубербах
77'
П. Носа Даль
90+3'
Б. Бафдили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 5:0!
Б. Бафдили
Пас отдал
П. Пфлюке
90'
+3
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Лаубербах
78'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Ж. Хайреманс
78'
ГОЛ! 4:0!
П. Носа Даль
Пас отдал
Д. Фулон
77'
74'
Желтая карточка
Э. Банзузи
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Н. Сторм
72'
71'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
Б. Верстате
Замена
С. Уолш
️️️️
Р. Бельгали
65'
64'
Желтая карточка
Б. Верстате
59'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
О. Хиль
59'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
К. Н'Дри
59'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
С. Схрайверс
ГОЛ! 3:0!
Л. Лаубербах
Пас отдал
Н. Сторм
58'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Х. Марса
46'
Желтая карточка
Х. Марса
27'
21'
Замена
T. Ominami
️️️️
Ч. Иквуэмеси
ГОЛ! 2:0!
Р. Скофс
Пас отдал
Н. Сторм
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ч. Иквуэмеси
14'
12'
Красная карточка
Ф. Рикка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Мехелен
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Билал Бафдили
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Takuma Ominami
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
4-1-1-4
1
Де Вольф
5
Фулон
3
Марса
45
Бельгали
5
Туба
17
Скофс
11
Хайреманс
29
Лаубербах
28
Раемакерс
28
Мрабти
10
Сторм
3-2-3-2
1
Лейсен
27
Хиль
4
Куруджай
16
Рикка
21
Баликвиша
4
Верстате
11
Н'Дри
33
Мертенс
33
Акимото
19
Иквуэмеси
8
Схрайверс
45
Бельгали
14
Уолш
14
Уолш
45
Бельгали
3
Марса
11
Бафдили
11
Бафдили
3
Марса
11
Хайреманс
14
Пфлюке
14
Пфлюке
11
Хайреманс
29
Лаубербах
14
Раман
14
Раман
29
Лаубербах
10
Сторм
10
Носа Даль
10
Носа Даль
10
Сторм
11
Н'Дри
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Н'Дри
19
Иквуэмеси
25
25
19
Иквуэмеси
27
Хиль
77
Вльетинк
77
Вльетинк
27
Хиль
4
Верстате
88
Мазиз
88
Мазиз
4
Верстате
8
Схрайверс
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Схрайверс
Остались в запасе
Мехелен
Оуд-Хеверли
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
30
Lukas Baert
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Мехелен - Оуд-Хеверли
1
1
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
600
311
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.59
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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