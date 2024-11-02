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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Брюгге
Оуд-Хеверли - Брюгге: обзор матча 02 ноября 2024
Оуд-Хеверли
02.11.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
58'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Брюгге
90'
+5
Замена
К. Нильсен
️️️️
А. Яшари
90'
Желтая карточка
С. Миньоле
Замена
О. Хиль
️️️️
T. Ominami
86'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Осифо
86'
79'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Х. Цолис
74'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
А. Сков Ольсен
74'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Вермант
Замена
M. Biron
️️️️
С. Схрайверс
72'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
В. Баликвиша
72'
Замена
С. Митрович
️️️️
К. Н'Дри
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Х. Ванакен
45'
Желтая карточка
А. Яшари
Желтая карточка
Х. Куруджай
41'
Желтая карточка
В. Баликвиша
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Takuma Ominami
ЦЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Оуд-Хеверли
91
Théo Radelet
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
6
Вутер Джордж
ЦП
7
Mickael Biron
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
3-3-2-2
1
Лейсен
25
Осифо
4
Куруджай
25
4
Верстате
6
Банзузи
21
Баликвиша
33
Акимото
11
Н'Дри
19
Иквуэмеси
8
Схрайверс
3-2-2-2-1
22
Миньоле
64
Саббе
44
Мехеле
4
Ордоньес
14
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
17
Вермант
25
27
Хиль
27
Хиль
25
25
Осифо
77
Вльетинк
77
Вльетинк
25
Осифо
21
Баликвиша
88
Мазиз
88
Мазиз
21
Баликвиша
11
Н'Дри
7
Митрович
7
Митрович
11
Н'Дри
8
Схрайверс
7
7
8
Схрайверс
17
Цолис
5
Мейер
5
Мейер
17
Цолис
17
Вермант
9
Хутгла
9
Хутгла
17
Вермант
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
14
Яшари
94
Нильсен
94
Нильсен
14
Яшари
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Брюгге
91
Théo Radelet
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
91
Théo Radelet
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Брюгге
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
7
16
Офсайды
7
1
Количество передач
434
464
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.02
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
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