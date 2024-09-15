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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли: обзор матча 15 сентября 2024
Сент-Труйден
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
45+2'
А. Бертаччини
81'
Б. Браими
64'
Э. Банзузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Замена
Ф. Анану
️️️️
Б. Браими
90'
+2
87'
Замена
С. Муеанта
️️️️
М. Мертенс
87'
Замена
M. Biron
️️️️
Э. Банзузи
Замена
J. Barnes
️️️️
А. Бертаччини
84'
ГОЛ! 2:1!
Б. Браими
Пас отдал
Р. Ямамото
81'
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
Л. Патрис
76'
Замена
Р. Ито
️️️️
Ж. Чима Фудзита
76'
Желтая карточка
Л. Патрис
72'
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Банзузи
Пас отдал
Б. Верстате
59'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Т. Акимото
59'
Замена
A. Tsoungui
️️️️
О. Хиль
59'
Замена
Ч. Иквуэмеси
️️️️
В. Баликвиша
56'
Желтая карточка
М. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
А. Бертаччини
Пас отдал
К. Захиролеслам
45'
+2
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
45'
+1
Желтая карточка
А. Бертаччини
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
20
Рихито Ямамото
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Takuma Ominami
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Кокубо
20
Ван Хелден
31
Годо
5
Танигучи
27
Патрис
20
Ямамото
16
Фудзита
7
Браими
18
Захиролеслам
91
Бертаччини
7
3-4-3
1
Лейсен
27
Хиль
16
Рикка
25
6
Банзузи
4
Верстате
21
Баликвиша
88
Мазиз
11
Н'Дри
33
Мертенс
33
Акимото
7
Браими
27
Анану
27
Анану
7
Браими
27
Патрис
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
27
Патрис
16
Фудзита
10
Ито
10
Ито
16
Фудзита
91
Бертаччини
23
23
91
Бертаччини
33
Акимото
37
Мендиль
37
Мендиль
33
Акимото
27
Хиль
5
5
27
Хиль
33
Мертенс
10
Муеанта
10
Муеанта
33
Мертенс
6
Банзузи
7
7
6
Банзузи
21
Баликвиша
19
Иквуэмеси
19
Иквуэмеси
21
Баликвиша
Остались в запасе
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
53
Adam Nhaili
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
61
Овен Йохманс
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
53
Adam Nhaili
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
3
1
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
15
11
Офсайды
0
1
Количество передач
384
469
Сейвы
6
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.21
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Штайен
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