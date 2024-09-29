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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Оуд-Хеверли
Гент - Оуд-Хеверли: обзор матча 29 сентября 2024
Гент
29.09.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
9'
М. Дин
13'
Н. Фадиджа
78'
А. Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Оуд-Хеверли
Замена
Х. Варела
️️️️
А. Браун
90'
83'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
T. Ominami
ГОЛ! 3:0!
А. Гудьонсен
Пас отдал
П. Геркенс
78'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
М. Дин
76'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Ф. Сурдез
76'
69'
Замена
Ч. Иквуэмеси
️️️️
М. Мертенс
69'
Замена
M. Biron
️️️️
С. Митрович
66'
Желтая карточка
Э. Банзузи
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
64'
Замена
П. Геркенс
️️️️
З. Ванча
64'
46'
Замена
Х. Куруджай
️️️️
Т. Вльетинк
46'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
С. Схрайверс
45'
+1
Желтая карточка
С. Схрайверс
Желтая карточка
Ф. Сурдез
39'
ГОЛ! 2:0!
Н. Фадиджа
Пас отдал
Ф. Сурдез
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Дин
Пас отдал
А. Браун
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
30
Зала Ванча
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Takuma Ominami
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
3-3-1-1-2
33
Руф
82
4
Ватанабе
23
Митрович
3
Браун
17
Ито
27
Фадиджа
17
Делорж
30
Ванча
21
Дин
19
Сурдез
3-2-3-2
1
Лейсен
77
Вльетинк
16
Рикка
25
6
Банзузи
88
Мазиз
11
Н'Дри
33
Мертенс
33
Акимото
8
Схрайверс
7
Митрович
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
30
Ванча
18
Геркенс
18
Геркенс
30
Ванча
3
Браун
29
Варела
29
Варела
3
Браун
19
Сурдез
20
Араужо
20
Араужо
19
Сурдез
21
Дин
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
21
Дин
25
37
Мендиль
37
Мендиль
25
77
Вльетинк
4
Куруджай
4
Куруджай
77
Вльетинк
8
Схрайверс
21
Баликвиша
21
Баликвиша
8
Схрайверс
7
Митрович
7
7
7
Митрович
33
Мертенс
19
Иквуэмеси
19
Иквуэмеси
33
Мертенс
Остались в запасе
Гент
Оуд-Хеверли
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Гент - Оуд-Хеверли
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
10
Офсайды
0
2
Количество передач
385
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.51
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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