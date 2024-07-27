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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Оуд-Хеверли
Беерсхот - Оуд-Хеверли: обзор матча 27 июля 2024
Беерсхот
27.07.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Оуд-Хеверли
90'
+1
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Х. Мендиль
Замена
D. Huiberts
️️️️
T. Reyners
77'
Желтая карточка
D. Tshimanga
76'
69'
Замена
Б. Верстате
️️️️
С. Схрайверс
68'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Ю. Мазиз
66'
Желтая карточка
Т. Акимото
58'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
С. Муеанта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
28
Marco Weymans
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
1-5
71
Матияс
4
Плат
10
26
18
44
7
Верлинден
3-2-3-2
1
Лейсен
28
Плетинкс
3
Шингтьен
37
Мендиль
6
Банзузи
88
Мазиз
11
Н'Дри
33
Мертенс
33
Акимото
8
Схрайверс
10
Муеанта
10
30
30
10
37
Мендиль
77
Вльетинк
77
Вльетинк
37
Мендиль
8
Схрайверс
4
Верстате
4
Верстате
8
Схрайверс
88
Мазиз
21
Баликвиша
21
Баликвиша
88
Мазиз
10
Муеанта
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
10
Муеанта
Остались в запасе
Беерсхот
Оуд-Хеверли
24
Ник Шинтон
ВР
28
Marco Weymans
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
28
Marco Weymans
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Беерсхот - Оуд-Хеверли
1
1
Всего ударов по воротам
1
9
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
15
Офсайды
2
6
Количество передач
423
398
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.15
0.68
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
Новости команд
Все
Беерсхот
Оуд-Хеверли
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
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