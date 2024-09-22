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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Кортрейк
Оуд-Хеверли - Кортрейк: обзор матча 22 сентября 2024
Оуд-Хеверли
22.09.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
62'
К. Н'Дри
57'
Д. Де Неве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Кортрейк
90'
+1
Желтая карточка
Р. Шимич
87'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
Желтая карточка
Ф. Рикка
87'
Замена
M. Biron
️️️️
К. Н'Дри
81'
76'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Мертенс
69'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Ю. Мазиз
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Н'Дри
Пас отдал
Б. Верстате
62'
Замена
Ч. Иквуэмеси
️️️️
С. Митрович
60'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
О. Хиль
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Неве
51'
Замена
Н. Мехсату
️️️️
T. Takamine
51'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Н. Ферри
39'
Желтая карточка
T. Takamine
32'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
О. Хиль
31'
Желтая карточка
Ю. Мазиз
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Takuma Ominami
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
3-3-3-1
1
Лейсен
25
16
Рикка
27
Хиль
88
Мазиз
4
Верстате
6
Банзузи
33
Акимото
33
Мертенс
11
Н'Дри
7
Митрович
4-2-2-2
1
Гуннарссон
20
Деваэль
44
Силва
4
Лагэ
23
Мампасси
19
Дежегере
31
37
Кадри
14
Де Неве
19
Ферри
68
Эмброуз
27
Хиль
77
Вльетинк
77
Вльетинк
27
Хиль
88
Мазиз
21
Баликвиша
21
Баликвиша
88
Мазиз
7
Митрович
19
Иквуэмеси
19
Иквуэмеси
7
Митрович
33
Мертенс
8
Схрайверс
8
Схрайверс
33
Мертенс
11
Н'Дри
7
7
11
Н'Дри
31
8
Мехсату
8
Мехсату
31
19
Ферри
9
Шимич
9
Шимич
19
Ферри
68
Эмброуз
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
68
Эмброуз
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Кортрейк
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Оуд-Хеверли - Кортрейк
3
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
11
Офсайды
1
1
Количество передач
478
283
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.72
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Michiel Allaerts, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
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Оуд-Хеверли
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