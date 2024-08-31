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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Стандард
Оуд-Хеверли - Стандард: обзор матча 31 августа 2024
Оуд-Хеверли
31.08.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
32'
К. Н'Дри
63'
T. Ominami
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Стандард
90'
+2
Желтая карточка
Г. Лоуренс
87'
Желтая карточка
И. Прайс
Замена
M. Biron
️️️️
В. Баликвиша
87'
83'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
S. Benjdida
79'
Желтая карточка
Н. Нгой
Замена
A. Tsoungui
️️️️
Х. Мендиль
77'
Замена
Ч. Иквуэмеси
️️️️
К. Н'Дри
76'
76'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
76'
Замена
Г. Лоуренс
️️️️
Б. Шутало
66'
Желтая карточка
Б. Шутало
ГОЛ! 2:0!
T. Ominami
Пас отдал
Ю. Мазиз
63'
61'
Замена
Г. Кюи
️️️️
L. Kuavita
Желтая карточка
Ф. Рикка
60'
Желтая карточка
К. Н'Дри
49'
Замена
Т. Акимото
️️️️
Т. Вльетинк
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Н'Дри
Пас отдал
Э. Банзузи
32'
Желтая карточка
T. Ominami
23'
Желтая карточка
Б. Верстате
14'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
С. Схрайверс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Takuma Ominami
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
80
Hakim Sahabo
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
4-3-2-1
1
Лейсен
37
Мендиль
25
16
Рикка
77
Вльетинк
88
Мазиз
4
Верстате
21
Баликвиша
33
Мертенс
11
Н'Дри
8
Схрайверс
3-2-3-3
13
Фосси
4
Бейтс
44
Шутало
7
Камара
5
Булат
21
Прайс
21
О'Нил
14
21
3
Нгой
1
Эполо
37
Мендиль
5
5
37
Мендиль
8
Схрайверс
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Схрайверс
77
Вльетинк
33
Акимото
33
Акимото
77
Вльетинк
21
Баликвиша
7
7
21
Баликвиша
11
Н'Дри
19
Иквуэмеси
19
Иквуэмеси
11
Н'Дри
44
Шутало
18
Лоуренс
18
Лоуренс
44
Шутало
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
14
99
Кюи
99
Кюи
14
21
19
Бадамоси
19
Бадамоси
21
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Стандард
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Оуд-Хеверли - Стандард
4
4
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
11
3
Нарушения
10
17
Офсайды
0
1
Количество передач
492
306
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.13
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
Все
Оуд-Хеверли
Стандард
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
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2
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