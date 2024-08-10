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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Оуд-Хеверли
Андерлехт - Оуд-Хеверли: обзор матча 10 августа 2024
Андерлехт
10.08.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
35'
К. Дольберг
43'
М. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Л. Васкес
85'
84'
Замена
M. Biron
️️️️
Б. Верстате
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Н'Диайе
82'
74'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
Х. Мендиль
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Стройкенс
68'
62'
Замена
О. Хиль
️️️️
Т. Вльетинк
62'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
В. Баликвиша
61'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Ашимеру
60'
50'
Желтая карточка
В. Баликвиша
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Мертенс
Пас отдал
С. Схрайверс
Желтая карточка
К. Сарделла
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Стройкенс
35'
Желтая карточка
Я. Шимич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
(К)
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
17
Натан Де Кат
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Mickael Biron
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
3-3-2-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
54
Сарделла
18
Ашимеру
23
Ритс
16
Версхарен
6
Леони
10
Дрейер
29
Стройкенс
9
Дольберг
4-2-3-1
1
Лейсен
77
Вльетинк
28
Плетинкс
3
Шингтьен
37
Мендиль
4
Верстате
21
Баликвиша
11
Н'Дри
33
Мертенс
33
Акимото
8
Схрайверс
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
18
Ашимеру
9
Амузу
9
Амузу
18
Ашимеру
29
Стройкенс
32
Васкес
32
Васкес
29
Стройкенс
77
Вльетинк
27
Хиль
27
Хиль
77
Вльетинк
21
Баликвиша
88
Мазиз
88
Мазиз
21
Баликвиша
37
Мендиль
6
Банзузи
6
Банзузи
37
Мендиль
4
Верстате
7
7
4
Верстате
Остались в запасе
Андерлехт
Оуд-Хеверли
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
17
Натан Де Кат
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
17
Натан Де Кат
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Андерлехт - Оуд-Хеверли
3
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
423
287
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.91
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Констант Ванден Сток
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