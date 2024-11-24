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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
Оуд-Хеверли - Юнион СЖ: обзор матча 24 ноября 2024
Оуд-Хеверли
24.11.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
41'
С. Схрайверс (П)
11'
С. Схрайверс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
Желтая карточка
Ф. Рикка
79'
77'
Желтая карточка
С. Буфал
75'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Мак Аллистер
72'
Красная карточка
Ш. Ванхутте
65'
Замена
А. Халаили
️️️️
Д. Промис
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Т. Акимото
63'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
С. Митрович
62'
60'
Желтая карточка
Р. Сайкс
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ю. Мазиз
52'
46'
Замена
С. Буфал
️️️️
Л. Амани
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Схрайверс
41'
Желтая карточка
Э. Банзузи
26'
23'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Схрайверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
29
Франьо Иванович
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
99
Davis Opoku
ЦЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
6
Вутер Джордж
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
22
Усейну Нианг
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
4-2-2-2
1
Лейсен
25
Осифо
16
Рикка
4
Куруджай
77
Вльетинк
88
Мазиз
6
Банзузи
33
Акимото
7
Митрович
19
Иквуэмеси
8
Схрайверс
3-3-1-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
27
Садики
26
Сайкс
16
Берджесс
34
Ванхутте
28
Мачида
10
Амани
94
Лапуссен
12
Промис
29
Иванович
33
Акимото
37
Мендиль
37
Мендиль
33
Акимото
7
Митрович
21
Баликвиша
21
Баликвиша
7
Митрович
88
Мазиз
11
Н'Дри
11
Н'Дри
88
Мазиз
5
Мак Аллистер
20
Расмуссен
20
Расмуссен
5
Мак Аллистер
10
Амани
17
Буфал
17
Буфал
10
Амани
12
Промис
25
Халаили
25
Халаили
12
Промис
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
61
Овен Йохманс
ВР
99
Davis Opoku
ЦЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
22
Усейну Нианг
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
99
Davis Opoku
ЦЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
22
Усейну Нианг
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
14
Офсайды
2
3
Количество передач
408
428
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.36
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
The King Power AT Den Dreef Stadium, Heverlee
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