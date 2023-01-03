Александрос Карталис - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Карталис
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Карталис
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|77' - 90'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 46'
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|80' - 90'
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|24.02.2023
|77' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|1' -46'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|80' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|90'
|06.02.2023
|80' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|90'
|28.01.2023
|82' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|81' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|86' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|36' -61'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)