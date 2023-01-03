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    Александрос Карталис - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Александрос
    Фамилия Карталис
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Нюрнберг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    24.02.2023 77' - 90' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 1' - 46' Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 80' - 90' Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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