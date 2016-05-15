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Хуан Варгас
Статистика
Хуан Варгас - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1983 (42), Лима
#11 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Перу
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Америки 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
20
2
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2 : 1
15.05.2016
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 1
20.03.2016
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
06.03.2016
Гранада
1' - 53'
41'
53'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
0 : 3
03.03.2016
Бетис
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1 : 1
20.02.2016
Спортинг
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2 : 2
14.02.2016
Бетис
1' - 90'
37'
20'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 0
07.02.2016
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1 : 1
24.01.2016
Реал
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 0
16.01.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
09.01.2016
Бетис
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0 : 4
03.01.2016
Эйбар
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
4 : 0
30.12.2015
Бетис
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 0
19.12.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
13.12.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 2
24.09.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
19.09.2015
Бетис
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
12.09.2015
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал
5 : 0
29.08.2015
Бетис
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
23.08.2015
Вильярреал
1' - 90'
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