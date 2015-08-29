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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 29 августа 2015
Реал
29.08.2015, суббота, 23:30
Испания. Примера, 2 тур
5 : 0
Завершен
Бетис
2'
Г. Бэйл
39'
Х. Родригес
47'
К. Бензема
50'
Х. Родригес
89'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 5:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Каземиро
89'
Желтая карточка
Каземиро
85'
81'
Замена
Петрос
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
75'
Замена
Каземиро
️️️️
Т. Кроос
64'
61'
Пенальти не реализован!
Р. Кастро
Желтая карточка
Р. Варан
60'
53'
Замена
Д. Дигар
️️️️
Д. Себальос
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
53'
ГОЛ! 4:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Т. Кроос
50'
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
47'
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Ф. Молинеро
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
39'
38'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
29'
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Т. Кроос
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Родригес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
6
Петрос
ОП
15
Дидье Дигар
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
13
Данило
8
Кроос
14
Модрич
23
Родригес
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-5-1
1
Адан
12
Пиччини
2
Пеццелла
2
Молинеро
18
Гонсалес
16
Сехудо
25
Торрес
21
Н'Диайе
25
Себальос
11
Варгас
24
Кастро
8
Кроос
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
21
Н'Диайе
6
Петрос
6
Петрос
21
Н'Диайе
25
Себальос
15
Дигар
15
Дигар
25
Себальос
2
Молинеро
19
Молина
19
Молина
2
Молинеро
Остались в запасе
Реал
Бетис
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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