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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 06 марта 2016
Бетис
06.03.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
85'
А. Н'Диайе
90+5'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
90'
+5
90'
+3
Красная карточка
Андрес
87'
Желтая карточка
Р. Рочина
ГОЛ! 1:0!
А. Н'Диайе
Пас отдал
Хоакин
85'
79'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Перес
Желтая карточка
Х. Молина
79'
76'
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Б. Гонсалес
71'
69'
Желтая карточка
Д. Баррал
68'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Лопеш
61'
Желтая карточка
М. Лопеш
Замена
Петрос
️️️️
Д. Себальос
56'
55'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Пеньяранда
Вторая желтая
Х. Варгас
53'
Замена
Хоакин
️️️️
Ф. Руис
52'
47'
Желтая карточка
И. Саксесс
Желтая карточка
Х. Варгас
41'
41'
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Сехудо
31'
20'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
Желтая карточка
Г. Пеццелла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Петрос
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
3-5-1-1
1
Адан
18
Гонсалес
2
Пеццелла
33
Монтойя
11
Варгас
8
Руис
25
Себальос
21
Н'Диайе
16
Сехудо
21
Мусонда
24
Кастро
3-1-2-2-2
1
Андрес
20
Кошта
3
Бабен
3
Бираги
13
Лопеш
21
Перес
6
Дукуре
16
Рочина
7
Пеньяранда
90
Саксесс
19
Эль-Араби
25
Себальос
6
Петрос
6
Петрос
25
Себальос
8
Руис
17
Хоакин
17
Хоакин
8
Руис
16
Сехудо
19
Молина
19
Молина
16
Сехудо
13
Лопеш
20
Фулкье
20
Фулкье
13
Лопеш
21
Перес
4
Рико
4
Рико
21
Перес
7
Пеньяранда
18
Баррал
18
Баррал
7
Пеньяранда
Остались в запасе
Бетис
Гранада
1
Даниэль Хименес
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Бетис - Гранада
4
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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