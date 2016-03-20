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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Малага
Бетис - Малага: обзор матча 20 марта 2016
Бетис
20.03.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Малага
82'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Малага
Желтая карточка
Х. Молина
90'
+2
90'
+1
Замена
К. Атсу
️️️️
Хуанпи
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Монтойя
87'
82'
ГОЛ! 0:1!
И. Камачо
Пас отдал
Ресио
74'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Чоп
Замена
Хоакин
️️️️
Ф. Кадир
71'
66'
Замена
Хуанкар
️️️️
Г. Кастро
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Дамиао
64'
Желтая карточка
М. Монтойя
52'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Кастро
27'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
Г. Пеццелла
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
12
Леандро Дамиао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
3-4-1-2
1
Адан
16
Вестерманн
2
Пеццелла
33
Монтойя
11
Варгас
25
Себальос
20
Кадир
21
Н'Диайе
21
Мусонда
24
Кастро
12
Дамиао
4-3-1-2
13
Очоа
6
Альбентоса
16
Росалес
3
Велигтон
23
Торрес
36
Ресио
4
Камачо
5
Кастро
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
33
Монтойя
8
Руис
8
Руис
33
Монтойя
20
Кадир
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Кадир
12
Дамиао
19
Молина
19
Молина
12
Дамиао
5
Кастро
27
Хуанкар
27
Хуанкар
5
Кастро
9
Чоп
8
Форнальс
8
Форнальс
9
Чоп
10
Хуанпи
30
Атсу
30
Атсу
10
Хуанпи
Остались в запасе
Бетис
Малага
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Хуан Мерино
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Бетис - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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