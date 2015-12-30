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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 30 декабря 2015
Барселона
30.12.2015, среда, 22:30
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
29'
Х. Вестерманн (АГ)
33'
Л. Месси
46'
Л. Суарес
83'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Роберто
86'
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
83'
Желтая карточка
Д. Алвес
77'
76'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Р. Кастро
69'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Матье
68'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Бускетс
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Бускетс
46'
37'
Замена
Д. Дигар
️️️️
Х. Вестерманн
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
33'
30'
Желтая карточка
Петрос
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Вестерманн
29'
Пенальти не реализован!
Неймар
29'
27'
Желтая карточка
Х. Варгас
16'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Б. Гонсалес
15'
Травма
Б. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4-1-2-2-1
1
Браво
4
Вермален
22
Матье
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-1-4-2
1
Адан
16
Вестерманн
2
Молинеро
18
Гонсалес
6
Петрос
16
Сехудо
25
Себальос
21
Н'Диайе
11
Варгас
24
Кастро
9
ван Вольфсвинкел
22
Матье
3
Адриано
3
Адриано
22
Матье
5
Бускетс
5
Бартра
5
Бартра
5
Бускетс
6
Роберто
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
6
Роберто
18
Гонсалес
2
Пеццелла
2
Пеццелла
18
Гонсалес
16
Вестерманн
15
Дигар
15
Дигар
16
Вестерманн
24
Кастро
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
24
Кастро
Остались в запасе
Барселона
Бетис
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Барселона - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Матч ТВ
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