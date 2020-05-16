Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томас Крафт - статистика

Завершил карьеру
22 июля 1988 (38), Кирхен
#1 | Вратарь
187 см | 78 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
0 : 3
16.05.2020
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
0 : 5
22.02.2020
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
1 : 2
15.02.2020
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 0
31.01.2020
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 2
25.01.2020
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 4
19.01.2020
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1 : 0
14.12.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 2
06.12.2019
Герта
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 2
30.11.2019
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 4
09.11.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 0
02.11.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
2 : 3
26.10.2019
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 1
19.10.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 1
19.10.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3 : 1
04.10.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
0 : 4
29.09.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
2 : 1
21.09.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
2 : 1
14.09.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
3 : 0
31.08.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 3
25.08.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2 : 2
16.08.2019
Герта
Был в запасе
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+