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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 14 сентября 2019
Майнц
14.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Герта
40'
Р. Квайсон
88'
Д. Сент-Джуст
83'
М. Груйич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
Желтая карточка
П. Кунде
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сент-Джуст
Пас отдал
Д. Бросински
88'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Д. Латца
88'
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Груйич
Пас отдал
Я. Дилросун
80'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Боята
Замена
К. Онисиво
️️️️
А. Салаи
76'
75'
Желтая карточка
Н. Штарк
69'
Замена
Э. Левен
️️️️
О. Дуда
Замена
Б. Баку
️️️️
Э. Фернандес
67'
63'
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Лукебакио
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
П. Кунде
40'
37'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
3
Мартин
18
Бросински
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
11
Салаи
19
Квайсон
3-3-1-2-1
22
Ярстейн
33
Торунарига
28
Боята
4
Штарк
27
Вольф
8
Груйич
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
14
Лукебакио
8
Дуда
9
Зелке
6
Фернандес
17
Баку
17
Баку
6
Фернандес
11
Салаи
9
Онисиво
9
Онисиво
11
Салаи
46
Латца
9
Буркардт
9
Буркардт
46
Латца
28
Боята
24
Дилросун
24
Дилросун
28
Боята
8
Дуда
23
Левен
23
Левен
8
Дуда
14
Лукебакио
8
Калу
8
Калу
14
Лукебакио
Остались в запасе
Майнц
Герта
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Майнц - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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