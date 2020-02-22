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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 22 февраля 2020
Герта
22.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 5
Завершен
Кельн
4'
Д. Кордоба
22'
Д. Кордоба
37'
Ф. Кайнц
62'
Ф. Кайнц
69'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
77'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
Желтая карточка
С. Аскасибар
69'
69'
ГОЛ! 0:5!
М. Ут
62'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Э. Реджбечай
55'
Желтая карточка
Х. Мере
Желтая карточка
Н. Штарк
45'
+2
37'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Д. Кордоба
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кордоба
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Кельн
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
3-4-1-2
22
Ярстейн
28
Боята
4
Штарк
4
Рекик
7
Миттельштадт
10
Майер
8
Груйич
27
Вольф
25
Аскасибар
10
Кунья
9
Пентек
4-1-1-2-2
1
Хорн
3
Эхизибуе
5
Чикош
37
Ляйстнер
22
Шмитц
6
Скири
37
Реджбечай
11
Кайнц
4
Якобс
9
Кордоба
13
Ут
Остались в запасе
Герта
Кельн
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Остались в запасе
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Андре Павлак
Статистика матча Герта - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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