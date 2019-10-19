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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 19 октября 2019
Вердер
19.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Герта
7'
Д. Сарджент
7'
Д. Сарджент
70'
Д. Лукебакио
70'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
90'
Замена
️️️️
Д. Торунарига
Замена
️️️️
К. Писарро
87'
Замена
️️️️
Ф. Баргфреде
81'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
80'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
80'
77'
Замена
️️️️
Д. Зелке
Замена
️️️️
Й. Эггештайн
74'
70'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Миттельштадт
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Миттельштадт
57'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
57'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
56'
Замена
️️️️
Д. Лукебакио
ГОЛ! 2:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
М. Эггештайн
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
М. Эггештайн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
34
Maurice Covic
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Сарджент
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
27
Вольф
28
Боята
4
Рекик
24
Клюнтер
8
Груйич
7
Миттельштадт
16
Дарида
5
Скьельбред
24
Дилросун
11
Ибишевич
44
Баргфреде
44
Баргфреде
14
Писарро
14
Писарро
19
Эггештайн
19
Эггештайн
14
Лукебакио
14
Лукебакио
33
Торунарига
33
Торунарига
9
Зелке
9
Зелке
Остались в запасе
Вердер
Герта
14
Бенжамин Голлер
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
34
Maurice Covic
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
34
Maurice Covic
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Вердер - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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