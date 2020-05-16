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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 16 мая 2020
Хоффенхайм
16.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Герта
58'
К. Акпогума (АГ)
60'
В. Ибишевич
74'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
90'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
М. Миттельштадт
Замена
И. Элмкиес
️️️️
К. Баумгартнер
90'
87'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
П. Скьельбред
Желтая карточка
Д. Гайгер
83'
79'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Лукебакио
79'
Замена
К. Пентек
️️️️
В. Ибишевич
78'
Замена
А. Майер
️️️️
М. Кунья
74'
ГОЛ! 0:3!
М. Кунья
Пас отдал
Д. Торунарига
Замена
Д. Гайгер
️️️️
С. Руди
66'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
С. Цубер
66'
60'
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Миттельштадт
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Акпогума
Желтая карточка
К. Баумгартнер
48'
Замена
М. Байер
️️️️
И. Бебу
46'
40'
Желтая карточка
М. Груйич
29'
Желтая карточка
Д. Боята
11'
Желтая карточка
П. Пекарик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
25
Кевин Акпогума
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Джордан Торунарига
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
10
Илай Элмкиес
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Чинеду Экене
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
4
Пош
21
Хюбнер
3
Кадержабек
27
Гриллич
7
Цубер
25
Акпогума
13
Руди
9
Бебу
14
Баумгартнер
24
Сков
4-1-2-1-2
22
Ярстейн
22
Пекарик
7
Миттельштадт
28
Боята
21
Платтенхардт
8
Груйич
5
Скьельбред
33
Торунарига
14
Лукебакио
11
Ибишевич
10
Кунья
7
Цубер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
7
Цубер
14
Баумгартнер
10
Элмкиес
10
Элмкиес
14
Баумгартнер
13
Руди
18
Гайгер
18
Гайгер
13
Руди
9
Бебу
14
Байер
14
Байер
9
Бебу
7
Миттельштадт
24
Дилросун
24
Дилросун
7
Миттельштадт
10
Кунья
10
Майер
10
Майер
10
Кунья
5
Скьельбред
25
Аскасибар
25
Аскасибар
5
Скьельбред
11
Ибишевич
9
Пентек
9
Пентек
11
Ибишевич
14
Лукебакио
24
Нганкам
24
Нганкам
14
Лукебакио
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
6
Мелайро Богард
ОП
13
Чинеду Экене
ЦФ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
13
Чинеду Экене
ЦФ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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