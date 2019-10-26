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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 26 октября 2019
Герта
26.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
55'
Д. Лукебакио
69'
С. Калу
33'
Ю. Локадия
38'
А. Крамарич
79'
Б. Хюбнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
О. Бауманн
Вторая желтая
В. Дарида
84'
79'
ГОЛ! 2:3!
Б. Хюбнер
Пас отдал
С. Руди
Желтая карточка
В. Ибишевич
78'
Желтая карточка
В. Дарида
78'
74'
Желтая карточка
П. Кадержабек
ГОЛ! 2:2!
С. Калу
Пас отдал
В. Дарида
69'
56'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:2!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Вольф
55'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
Р. Сков
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Локадия
Пас отдал
Ф. Гриллич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
24
Клюнтер
28
Боята
4
Рекик
21
Платтенхардт
8
Груйич
27
Вольф
16
Дарида
5
Скьельбред
14
Лукебакио
11
Ибишевич
4-1-2-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
25
Акпогума
27
Гриллич
10
Рупп
13
Руди
24
Сков
27
Крамарич
9
Локадия
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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