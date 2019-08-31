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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 31 августа 2019
Шальке-04
31.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Герта
38'
Н. Штарк (АГ)
48'
К. Рекик (АГ)
85'
Д. Кенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
ГОЛ! 3:0!
Д. Кенни
Пас отдал
Б. Очипка
85'
Желтая карточка
О. Маскарель
52'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Рекик
48'
40'
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Штарк
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нюбель
5
Очипка
26
Сане
3
Кенни
8
Маскарель
21
Стамбули
22
МакКенни
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
14
Раман
3-3-1-2-1
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
4
Рекик
4
Штарк
24
Клюнтер
8
Груйич
21
Платтенхардт
16
Дарида
14
Лукебакио
8
Дуда
11
Ибишевич
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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