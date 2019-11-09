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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 09 ноября 2019
Герта
09.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
32'
М. Миттельштадт
90+2'
Д. Зелке
38'
Т. Вернер (П)
45+1'
М. Забитцер
86'
К. Кампль
90+1'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - РБ Лейпциг
Желтая карточка
В. Дарида
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Д. Зелке
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Лаймер
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лукебакио
87'
86'
ГОЛ! 1:3!
К. Кампль
Пас отдал
Т. Вернер
80'
Замена
И. Ампаду
️️️️
Н. Мукиэле
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Штарк
78'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Вольф
74'
73'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
54'
Замена
К. Кампль
️️️️
Ш. Илсанкер
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Ю. Поульсен
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Вернер
ГОЛ! 1:0!
М. Миттельштадт
Пас отдал
Д. Лукебакио
32'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
23'
17'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Анте Чович
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-2-2
22
Ярстейн
4
Рекик
4
Штарк
28
Боята
7
Миттельштадт
27
Вольф
16
Дарида
23
Левен
24
Дилросун
14
Лукебакио
3-4-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Клостерманн
2
Упамекано
31
Илсанкер
27
Лаймер
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
14
Лукебакио
7
Леки
7
Леки
14
Лукебакио
27
Вольф
11
Ибишевич
11
Ибишевич
27
Вольф
4
Штарк
9
Зелке
9
Зелке
4
Штарк
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
20
Мукиэле
4
Ампаду
4
Ампаду
20
Мукиэле
31
Илсанкер
44
Кампль
44
Кампль
31
Илсанкер
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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