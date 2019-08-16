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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 16 августа 2019
Бавария
16.08.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Герта
24'
Р. Левандовски
60'
Р. Левандовски (П)
36'
Д. Лукебакио
38'
М. Груйич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
90'
+1
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Замена
А. Дэвис
️️️️
С. Гнабри
87'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Мюллер
85'
78'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
Р. Левандовски
76'
Желтая карточка
Б. Павар
75'
Желтая карточка
Т. Мюллер
71'
68'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Лукебакио
63'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Левандовски
60'
59'
Желтая карточка
М. Груйич
38'
ГОЛ! 1:2!
М. Груйич
Пас отдал
В. Ибишевич
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
О. Дуда
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
24'
17'
Желтая карточка
В. Дарида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
28
Пауль Вилль
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Сидни Фриде
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
25
Зюле
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-1-3-1
22
Ярстейн
24
Клюнтер
4
Рекик
4
Штарк
7
Миттельштадт
8
Груйич
16
Дарида
7
Леки
8
Дуда
14
Лукебакио
11
Ибишевич
7
Гнабри
19
Дэвис
19
Дэвис
7
Гнабри
13
Мюллер
8
Саншеш
8
Саншеш
13
Мюллер
11
Ибишевич
35
Эссвайн
35
Эссвайн
11
Ибишевич
8
Дуда
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
Дуда
14
Лукебакио
9
Зелке
9
Зелке
14
Лукебакио
Остались в запасе
Бавария
Герта
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
23
Сидни Фриде
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Пауль Вилль
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Остались в запасе
23
Сидни Фриде
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Бавария - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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