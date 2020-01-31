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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 31 января 2020
Герта
31.01.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Желтая карточка
М. Миттельштадт
90'
+1
71'
Желтая карточка
Б. Очипка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Анте Чович
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
35
Александр Эссвайн
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-3-2-2
22
Ярстейн
24
Клюнтер
28
Боята
33
Торунарига
7
Миттельштадт
8
Груйич
27
Вольф
5
Скьельбред
25
Аскасибар
24
Дилросун
14
Лукебакио
3-1-2-2-2
1
Нюбель
22
Настасич
5
Кабак
5
Очипка
8
Маскарель
22
МакКенни
8
Сердар
20
Калиджиури
77
Арит
11
Грегоритч
14
Раман
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
10
Арне Майер
ОП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
10
Арне Майер
ОП
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Герта - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
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