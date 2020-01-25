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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 25 января 2020
Вольфсбург
25.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Герта
68'
А. Мехмеди
74'
Д. Торунарига
90'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
90'
+2
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Лукебакио
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Л. Клюнтер
Замена
Д. Гинчек
️️️️
М. Арнольд
89'
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
82'
76'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Я. Дилросун
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Торунарига
Пас отдал
М. Миттельштадт
ГОЛ! 1:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
М. Тиссеран
68'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Й. Брекало
63'
37'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
32
Тиссеран
31
Кнохе
43
Мбабу
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-3-2-2
22
Ярстейн
24
Клюнтер
4
Штарк
33
Торунарига
27
Вольф
8
Груйич
7
Миттельштадт
25
Аскасибар
5
Скьельбред
14
Лукебакио
24
Дилросун
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
27
Арнольд
10
Гинчек
10
Гинчек
27
Арнольд
7
Брекало
14
Мехмеди
14
Мехмеди
7
Брекало
24
Дилросун
35
Эссвайн
35
Эссвайн
24
Дилросун
14
Лукебакио
9
Зелке
9
Зелке
14
Лукебакио
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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