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Колумбия. Примера А
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Атлетико Насьональ
Андрес Сармиенто
Статистика
€ 800 тыс
Андрес Сармиенто - статистика
Атлетико Насьональ
15 января 1998 (28)
#29 | Нападающий
170 см
Колумбия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
25.09.2026
Мильонариос
15' - 85'
85'
Колумбия. Примера А, 13 тур
Интернасьонал де Богота
2 : 3
17.09.2026
Атлетико Насьональ
Был в запасе
Колумбия. Примера А, 10 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
14.09.2026
Агилас Дорадас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2025
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 12 тур
Визела
0 : 1
05.11.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
2 : 2
30.10.2022
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Визела
0 : 1
23.10.2022
Санта-Клара
89' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
0 : 1
09.10.2022
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 0
01.10.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
2 : 1
02.09.2022
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
0 : 1
14.08.2022
Порту
81' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Риу Аве
0 : 1
06.08.2022
Визела
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