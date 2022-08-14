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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Порту
Визела - Порту: обзор матча 14 августа 2022
Визела
14.08.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 1
Завершен
Порту
90'
И. Маркано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Порту
90'
ГОЛ! 0:1!
И. Маркано
Пас отдал
Галено
Желтая карточка
О. Рашид
89'
Замена
К. Исаак
️️️️
Т. Силва
87'
Замена
А. Сармиенто
️️️️
К. Бондосу
81'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Н. Морейра
81'
Замена
F. Cann
️️️️
К. Зохи
74'
Желтая карточка
Кики
72'
Желтая карточка
Ф. Бантич
68'
68'
Замена
Галено
️️️️
Ж. Мариу
62'
Желтая карточка
Пепе
62'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Груйич
62'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
Желтая карточка
Саму
56'
Желтая карточка
Н. Морейра
48'
46'
Замена
Отавио
️️️️
М. Урибе
46'
Замена
Г. Верон
️️️️
Д. Намасо
45'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
20
Саму
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
15
Monsuru Opeyemi
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
2
Карлос Исаак
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-3-1-3
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
43
Вильсон
20
Саму
14
Гуццо
29
17
Морейра
9
Зохи
82
Силва
10
Бондосу
4-2-1-3
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
12
Сануси
8
Груйич
8
Урибе
11
Пепе
9
Тареми
3
Намасо
9
Эванилсон
9
Зохи
70
70
9
Зохи
10
Бондосу
29
Сармиенто
29
Сармиенто
10
Бондосу
17
Морейра
18
Осмайич
18
Осмайич
17
Морейра
82
Силва
2
Исаак
2
Исаак
82
Силва
17
Мариу
13
Галено
13
Галено
17
Мариу
8
Груйич
46
Эустакиу
46
Эустакиу
8
Груйич
8
Урибе
25
Отавио
25
Отавио
8
Урибе
3
Намасо
27
Верон
27
Верон
3
Намасо
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Визела
Порту
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
15
Monsuru Opeyemi
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
15
Monsuru Opeyemi
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Визела - Порту
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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