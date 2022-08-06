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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Визела
Риу Аве - Визела: обзор матча 06 августа 2022
Риу Аве
06.08.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 1
Завершен
Визела
65'
Н. Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Визела
Желтая карточка
Ж. Феррейра
90'
+6
Желтая карточка
А. Удрхири
90'
+3
Желтая карточка
Гуга
90'
+2
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
80'
78'
Замена
F. Cann
️️️️
Кики
Желтая карточка
F. Ronaldo
75'
71'
Желтая карточка
Ф. Бантич
Замена
F. Ronaldo
️️️️
P. Vitor
69'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Морейра
Замена
Z. Manuel
️️️️
J.
64'
Желтая карточка
П. Амарал
62'
53'
Желтая карточка
Б. Вильсон
Замена
А. Удрхири
️️️️
В. Гомеш
46'
44'
Желтая карточка
Андерсон
Желтая карточка
В. Гомеш
36'
Желтая карточка
А. Перейра
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
10
Joca
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
20
Коштинья
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Риу Аве
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
6
Амин Удрхири
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Визела
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
2
Карлос Исаак
ЦФ
4-3-3
91
Джонатан
3
Нобрега
24
Амарал
6
Гуга
33
Сантос
8
Гомеш
10
7
9
Азиз
95
Перейра
20
Коштинья
2-3-4
97
Бантич
43
Вильсон
24
Кики
22
Мендес
14
Гуццо
20
Саму
3
Андерсон
10
Бондосу
9
Зохи
82
Силва
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
95
Перейра
11
11
95
Перейра
7
11
11
7
10
70
70
10
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Удрхири
8
Гомеш
24
Кики
70
70
24
Кики
Остались в запасе
Риу Аве
Визела
42
Ренато Панталон
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Риу Аве - Визела
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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